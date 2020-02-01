Тюменский центр занятости приглашает выбрать будущую профессию

| Фото: ЦЗН Тюмени и Тюменского района | Фото: ЦЗН Тюмени и Тюменского района

Профориентационный День семьи пройдет в Тюмени 29 февраля, сообщает Центр занятости населения города Тюмени и Тюменского района.

Школьникам предложат пройти экспресс-тестирование, которое поможет определить предпочтительную сферу будущей деятельности. Поближе познакомиться с различными профессиями подростки смогут с помощью модулей Центра профориентации, таких как строительство, общественное питание, легкая промышленность, сельское хозяйство, энергетика, здравоохранение, наука. Это поможет им узнать об особенностях работы в той или иной отрасли и отработать полученные знания на тренажерах.

Специалисты центра расскажут родителям о ситуации на рынке труда, перспективах его развития на ближайшие годы и самых востребованных профессиях.

Участие бесплатное, необходима предварительная запись по телефону: 27-31-18.