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Тюменский центр занятости приглашает выбрать будущую профессию

Общество, 13:47 24 февраля 2020

ЦЗН Тюмени и Тюменского района | Фото: ЦЗН Тюмени и Тюменского района

Профориентационный День семьи пройдет в Тюмени 29 февраля, сообщает Центр занятости населения города Тюмени и Тюменского района.

Школьникам предложат пройти экспресс-тестирование, которое поможет определить предпочтительную сферу будущей деятельности. Поближе познакомиться с различными профессиями подростки смогут с помощью модулей Центра профориентации, таких как строительство, общественное питание, легкая промышленность, сельское хозяйство, энергетика, здравоохранение, наука. Это поможет им узнать об особенностях работы в той или иной отрасли и отработать полученные знания на тренажерах.

Специалисты центра расскажут родителям о ситуации на рынке труда, перспективах его развития на ближайшие годы и самых востребованных профессиях.

Участие бесплатное, необходима предварительная запись по телефону: 27-31-18.

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# выбор профессии , день профориентации , центр занятости , школьники

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