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Юргинцы выбирают территорию для благоустройства через соцсети

Общество, 19:37 24 февраля 2020

https://vk.com/yurginskoe72 | Фото: https://vk.com/yurginskoe72

Жители села Юргинского участвуют в интернет-голосовании по выбору территории, которая будет благоустроена в первоочередном порядке, сообщает администрация района.

С 21 февраля свое мнение в анонимном опросе уже выразили около 200 человек. Выбрать жителям поселения предстоит из двух территорий: площадь возле СДК "Строитель" или территория по ул. Кузнецова, 14, где располагается корпус №2 Юргинской школы.

Голосование в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте" продлится до 5 марта. Итоги подведет комиссия, сформированная из сотрудников администрации Юргинского района и представителей общественности.

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# благоустройство , соцсети , Юргинский район

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