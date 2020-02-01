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Сотрудники МЧС Тюменской области — в числе победителей #СпецоперацииЛед

Общество, 10:21 25 февраля 2020

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Сотрудники МЧС России по Тюменской области — в числе победителей "Спецоперации Лед – 2020". Около 25 тыс. зрителей собрали соревнования на набережной Туры 23 февраля. Участники мероприятия дрифтовали на автомобилях, проводили трековые гонки и демонстрировали инсценировку задержания преступников, сообщает региональное МЧС.

В подготовке команды спасателей участвовал подполковник внутренней службы Кирилл Куманек, к тому же, и опытный автогонщик. Особенность тренировочного процесса заключалась в том, что сотрудники ведомства выступали в дисциплинах на передне- и полноприводных автомобилях.

Тюменским пожарным удалось выступить эффектно и успешно. В классе "передний привод" Кирилл Куманек и команда №1 стали победителями, серебро — у второй команды. Среди полноприводных автомобилей — у представителей МЧС "бронза".

Кроме соревнований на льду, для тюменцев, которые пришли в этот день на набережную, была подготовлена развлекательная программа. Вдоль набережной развернули несколько интерактивных площадок. Люди могли проверить свои знания правил дорожного движения, в оказании медицинской помощи.

Работала полевая кухня, была организована выставка ретроавтомобилей, также новой техники, которая используется сейчас в работе полиции, скорой медицинской помощи и МЧС России.

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# День защитника Отечества , набережная Туры , спецоперация , управление МЧС по Тюменской области

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