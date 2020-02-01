Тюменцы посвятили шахматный турнир Дню защитника Отечества

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

60 шахматистов продемонстрировали свой профессионализм на блиц-турнире в Тюмени. Соревнования посвятили Дню защитника Отечества, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Участники состязались в девяти турах. Победителями и призерами турнира стали Олег Южаков, Роман Шипилов и Алексей Хохлов, занявшие первое, второе и третье места соответственно.

В номинации "Ветераны (60+)" лучшими были признаны Алексей Хохлов, Валерий Муратов и Сергей Антипин. Среди участников с ограниченными физическими возможностями здоровья награды завоевали Геннадий Иванов, Евгений Епишев и Александр Фролов.