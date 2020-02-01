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Тюменцы посвятили шахматный турнир Дню защитника Отечества

Спорт, 12:56 25 февраля 2020

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

60 шахматистов продемонстрировали свой профессионализм на блиц-турнире в Тюмени. Соревнования посвятили Дню защитника Отечества, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Участники состязались в девяти турах. Победителями и призерами турнира стали Олег Южаков, Роман Шипилов и Алексей Хохлов, занявшие первое, второе и третье места соответственно.

В номинации "Ветераны (60+)" лучшими были признаны Алексей Хохлов, Валерий Муратов и Сергей Антипин. Среди участников с ограниченными физическими возможностями здоровья награды завоевали Геннадий Иванов, Евгений Епишев и Александр Фролов.

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# День защитника Отечества , шахматы

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