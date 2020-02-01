Медики помогли упавшей на плиту тюменке

| Фото: тюменская станция скорой медицинской помощи | Фото: тюменская станция скорой медицинской помощи

Тюменку, упавшую на горячую электрическую плиту, спасли медики. 58-летняя женщина потеряла сознание на кухне и получила ожоги 1-3 степени, сообщает тюменская станция скорой медицинской помощи.

Пострадавшую обнаружила дочь и сразу вызвала медиков. В разговоре с диспетчером скорой помощи девушка рассказала, что пострадавшая не приходит в сознание. Прибывшая через 10 минут бригада диагностировала у пациентки ожоги 1-3 степени левой руки и грудины общей площадью 10%.

Медики наложили на обожженные участки тела специальные гелевые повязки с охлаждающим эффектом и обезболили. После они увезли женщину в областную клиническую больницу №1.

Медики напоминают, что при ожоге нельзя наносить на свежие раны мази и кремы, а также масло, мыло, яичный желток, отвар трав, спирт, соду, зубную пасту, муку и прочее.