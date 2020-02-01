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Сотрудник автосалона в Тюмени сядет в тюрьму за угон автомобиля клиента

Происшествия, 13:52 26 февраля 2020

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Тюменца, виновного в угоне автомобиля, осудили на пять лет, сообщает прокуратура Тюменской области.

30-летний сотрудник автосалона в декабре 2019 года взял без разрешения владельца ВАЗ-2114, который был продан и находился на хранении в автосалоне. На машине он повез коллегу на автобусную остановку.

На кольцевой развязке на ул. Федюнинского-Мельникайте ВАЗ стал участником ДТП с автомобилем Toyota Corolla. Когда водитель иномарки подошел к отечественной машине, то увидел, что ее водитель спит и пассажир тоже. Разбудить их смогли только прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД. В ходе личного досмотра у водителя ВАЗ обнаружили сверток с наркотическим средством. Мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

Суд назначил подсудимому пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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# наркотики , приговор , прокуратура Тюменской области , угон

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