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Четырнадцать тюменских студентов получили именную стипендию Владимира Потанина

Общество, 12:32 27 февраля 2020

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Именную стипендию Владимира Потанина в 2020 году получили 14 студентов вузов Тюмени, сообщает Благотворительный фонд Владимира Потанина.

Победителями стали 500 студентов магистратуры вузов России. Размер ежемесячной именной стипендии для победителей конкурса с 1 января 2020 года составляет 25 тыс. рублей.

Традиционно Тюмень – один из лидеров по количеству стипендиатов. В 2020 году стипендии Владимира Потанина получили 14 студентов магистратуры двух тюменских вузов. Первое место занимает Тюменский государственный университет – именную стипендию будут получать 12 студентов. Также победителями конкурса стали двое студентов Тюменского индустриального университета.

Конкурс проводится в рамках стипендиальной программы Владимира Потанина с целью поддержки лучших студентов-магистрантов и создания благоприятных условий для их профессионального развития. Отбор претендентов на стипендию проходит в два тура: заочного и очного в формате деловых игр, интервью и решения кейсов.

Всего к конкурсу проявили интерес 6 тыс. 282 человека и было подано 4 тыс. 158 заявок. После прохождения технической проверки к участию были допущены 3 тыс. 740 заявок. Во второй тур прошли 2 тыс. студентов, из которых экспертное жюри конкурса выбрало 500 победителей.

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# фонд Владимира Потанина

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