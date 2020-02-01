Тюменские фермеры могут получить до шести миллионов рублей на развитие

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Конкурс на определение победителей гранта "Агростартап" будет объявлен весной 2020 года. Об этом говорили на встрече с предпринимательским сообществом Ялуторовска и Ялуторовского района 26 февраля, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Одним из перспективных направлений для начинающих предпринимателей в сфере АПК является грант "Агростартап", где участники могут получить до 6 млн рублей. Привлеченные средства заявитель может использовать для приобретения участков из земель сельскохозяйственного назначения, производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений для хранения и переработки продукции.

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

По словам генерального директора Инвестиционного агентства Тюменской области Андрея Шальнева, в рамках проекта сформирован план мероприятий, в котором задействованы все муниципальные образования юга области.

"Образовательная часть проекта представлена для четырех целевых групп: стартапы, в том числе агростартапы, действующие сельские предприниматели, школьники и студенты, управленческие команды городских округов и муниципальных районов", - рассказал он.