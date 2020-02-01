Тринадцать поселений Казанского района примут участие в Масленичном шествии

| Фото: Отдел по культуре, спорту и молодежной политике Казанского района | Фото: Отдел по культуре, спорту и молодежной политике Казанского района

Впервые все 13 сельских поселений Казанского района примут участие в шествии во время празднования Масленицы на территории базы отдыха Боровлянка 29 февраля.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила заместитель главы Казанского района по культуре, спорту и молодежной политике Елена Ященко.

"Каждое поселение представит себя в этом шествии. Возглавит колонну Масленица с Весной. Это будет ярко, празднично, вместе со скоморохами, с гармонью, частушками, весенними куплетами. Более 100 человек пройдут в праздничной колонне, будут приветствовать жителей и гостей Казанского района", - рассказала она.

Во время праздника будут работать одновременно несколько интерактивных площадок по интересам. На центральной площадке казанцев угостят горячим чаем с блинами и разнообразной выпечкой совершенно бесплатно. В этом организаторам помогают предприниматели.

Предусмотрена большая культурная и спортивная площадки. Любители активного отдыха смогут скатиться с горы, пройтись на лыжах, покататься на снегоходах.

"Много семейных площадок откроется в этот день. На них пройдут мастер-классы по изготовлению сувениров, атрибутов с Масленицей. Организуем спортивный квест и молодецкие игры. Так что все участники народного гулянья найдут занятие по душе", - говорит Елена Ященко.

На ярмарке можно будет приобрести сувениры от казанских мастеров. Сделать снимок на память сразу в нескольких фотозонах.

Праздник ожидается ярким и многочисленным, с каждым годом гостей на казанскую Масленицу съезжается все больше, добавила заместитель главы Казанского района по культуре, спорту и молодежной политике Елена Ященко.

Анжела Лебедева