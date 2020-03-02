Гостей и жителей Тюмени приглашают на "Белый концерт"

| Фото: ТКТО (архив) | Фото: ТКТО (архив)

"Белый концерт, или Свет и радость" пройдет в органном зале 4 марта в 19 часов, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

На мероприятии исполнят произведения композиторов, написанные в минуты душевного подъема. Артисты Тюменского филармонического оркестра обещают, что после концерта на душе у слушателей будет безмятежно и радостно.

"Выбор программы обусловлен большим количеством негативной информации, поступающей человеку извне. Именно поэтому на светлом концерте решено создать атмосферу абсолютного счастья, света и радости, посредством исполнения гармоничных и самых мажорных произведений композиторов", – анонсируют организаторы.

С той же целью заявлен дресс-код – только светлая одежда.

Напомним, "Белый концерт, или свет и радость" входит в абонемент № 23 "Жизнь в цвете, или Цвет имеет значение". Это цикл камерных концертов с участием артистов Тюменского филармонического оркестра. Автор и ведущая – Ксения Стацура. В Тюменской филармонии уже прошли "Черный концерт, или темнота наступает", "Цветной концерт, или Джинсы-кеды". В конце апреля запланирован "Блестящий концерт, или Светский раут".

Билеты можно приобрести в кассах ТКТО или на сайте.