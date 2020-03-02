  • 2 марта 20202.03.2020понедельник
  • USD66,9909
    EUR73,7235
  • В Тюмени -1..-3 С 4 м/с ветер юго-западный

Тюменцев зовут на мастер-классы от монтажеров блокбастеров

Общество, 08:32 02 марта 2020

Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Онлайн мастер-классы от монтажеров фильмов "Сталинград", "Легенда №17" и "Движение вверх" пройдут 5 марта с 14 до 21 часа, сообщает тюменский режиссер Шамиль Агаев.

Среди экспертов – ведущие специалисты киноиндустрии. За направление "Монтаж видео" отвечает монтажер фильмов "Легенда №17" и "Движение вверх" Петр Зеленов. Рустам Медов, работавший над проектами "ПроКино" и "Деффчонки", будет вести тему "Монтаж звука". О "Цветокоррекции" расскажет "красивший" картины "Сталинград" и "Я худею" Владимир Мо.

Организатором мастер-классов является тюменский сценарист и режиссер Шамиль Агаев, известный по работе над фильмами компании Дисней "Счастье – это…" и "Счастье – это… Часть 2".

Мастер-классы бесплатные. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# кино , фильмы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:19 02.03.2020Тюменские поисковые отряды проведут агитационный пробег 
10:08 02.03.2020Около тысячи фотографий собрано для тобольской Стены памяти
09:35 02.03.2020Анатолий Омельчук презентует тюменским читателям новую книгу
09:24 02.03.2020Гостей и жителей Тюмени приглашают на "Белый концерт"