Тюменцев зовут на мастер-классы от монтажеров блокбастеров

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Онлайн мастер-классы от монтажеров фильмов "Сталинград", "Легенда №17" и "Движение вверх" пройдут 5 марта с 14 до 21 часа, сообщает тюменский режиссер Шамиль Агаев.

Среди экспертов – ведущие специалисты киноиндустрии. За направление "Монтаж видео" отвечает монтажер фильмов "Легенда №17" и "Движение вверх" Петр Зеленов. Рустам Медов, работавший над проектами "ПроКино" и "Деффчонки", будет вести тему "Монтаж звука". О "Цветокоррекции" расскажет "красивший" картины "Сталинград" и "Я худею" Владимир Мо.

Организатором мастер-классов является тюменский сценарист и режиссер Шамиль Агаев, известный по работе над фильмами компании Дисней "Счастье – это…" и "Счастье – это… Часть 2".

Мастер-классы бесплатные. Зарегистрироваться можно по ссылке.