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О практике ответственного отцовства расскажут тюменцам на форуме "Тетрис"

Общество, 17:32 28 февраля 2020

Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Лекция на тему "Смысл и практика ответственного отцовства" пройдет на форуме мудрых родителей "Форум", который откроется в областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) в Тюмени 29 февраля, сообщают организаторы.

В 15 часов 30 минут ее в литературно-музыкальной гостиной на третьем этаже прочтет кандидат педагогических наук, президент ООО "Ассоциация семейного спорта и физической культуры Тюменской области", председатель Совета Отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области Александр Чехонин.

Ключевые вопросы, которые спикер затронет в лекции: "Отцовство в России. Менталитет и необходимость перемен", "Отцовство в семье - значение и уровни реализованности", "Отцовство и общество. Личный пример и воспитание своего ребенка".

Всего в рамках форума мудрых родителей "Тетрис" выступят 12 тюменских спикеров.

После выступлений гости мероприятия смогут свободно пообщаться со спикерами. С полным списком лекций можно ознакомиться в группе события во ВКонтакте.

Зарегистрироваться на форум можно по ссылке.

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# воспитание , дети , родители , форум

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