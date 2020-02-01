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Тюменские студенты приглашают на квартирник

Общество, 14:38 28 февраля 2020

пресс-служба областной Студвесны | Фото: пресс-служба областной Студвесны

Весенний квартирник в преддверии фестиваля студенческого творчества пройдет в МТЦ "Космос" 29 февраля, сообщает пресс-служба областной Студвесны.

Квартирник объединит будущих участников "Студенческой весны" и ее выпускников, они исполнят кавер-версии известных российских и зарубежных песен и авторских композиций.

Как рассказал руководитель дирекции XXV областного фестиваля "Студенческая весна" Илья Титов, новички увидят конкурсную площадку изнутри и проверят свои силы, а участники прошлых лет вернутся в атмосферу студенческого творчества и поделятся опытом с другим поколением.

"Мы надеемся, что сработает магическая сила притяжения всех участников настоящего и прошлого для обмена опытом. Хочется, чтобы люди нашли время вспомнить те азарт и настроение, с которыми стояли за кулисами и первый раз выходили на сцену и, конечно, встретились со своими друзьями и обрели новых", - сказал он.

Помимо музыкальных номеров гостей ждет караоке, где они споют свои любимые песни.

Квартирник начнется в 18 часов. Вход свободный, необходима регистрация по ссылке. 12+

пресс-служба областной Студвесны | Фото: пресс-служба областной Студвесны

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# песни , студвесна , студенты , творчество

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