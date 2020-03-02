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Пьяный автолюбитель устроил массовую аварию на улице Широтной

Происшествия, 09:57 02 марта 2020

Управление ГИБДД по Тюменской области | Фото: Управление ГИБДД по Тюменской области

Нетрезвый тюменец устроил массовое ДТП на ул. Широтной, 33 в Тюмени 1 марта.

ДТП произошло в 20 часов 25 минут. "Автомобиль Honda Civic въехал в машину Daewoo Nexia, которая, по предварительным данным, стояла у светофора. Последовали столкновения с Toyota Camry и Daewoo Matiz", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

У водителя Daewoo Nexia 1954 года рождения медики диагностировали легкие травмы. Мужчина, находившийся за рулем Honda Civic, был в состоянии опьянения. "Показания алкотестера составили 0,26 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха", — добавила Анжела Борисова.

Обстоятельства дорожной аварии выясняются.

Инна Пахомова

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# авария , ГИБДД Тюменской области , ДТП

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