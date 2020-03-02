После небольшого похолодания в Тюмень вновь вернется тепло

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Небольшое похолодание ожидается в Тюмени в середине наступившей недели. По данным центра Фобос, причиной понижения температуры воздуха станет арктический воздух, который прорвется в регион. Однако похолодание окажется недолгим, и уже к выходным столбики термометров начнут подниматься вверх.

В Тюмени 2 марта ожидается солнечная погода и до минус 3 градусов.

3 и 4 марта в дневные часы столбики термометров будут подниматься до плюс 2 градусов, возможен снег.

5 марта похолодает – днем до минус 5, ночью до минус 10 градусов. 6 марта ночная температура воздуха достигнет минус 15 градусов, днем потеплеет до минус 5.

В выходные 7 и 8 марта начнется потепление. Дневная температура воздуха повысится до ноля градусов, в ночные часы ожидается до минус 4.

Любовь Голышева