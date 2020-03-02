В Тюмени водитель сбил пенсионера и уехал, идет розыск
| Фото: Управление ГИБДД Тюменской области
ГИБДД Тюменской области разыскивает водителя автомобиля, сбившего 81-летнего мужчину на ул. Энергетиков, 62 в областной столице 1 марта, сообщает региональная Госавтоинспекция.
ДТП произошло около 11 часов на нерегулируемом пешеходном переходе. "Водитель уехал с места наезда на пешехода. Сейчас его и автомобиль разыскивают сотрудники ГИБДД. Пешеход получил травму", — рассказали в ведомстве.
Очевидцев ДТП просят позвонить в ГИБДД по телефонам: 29-14-88, 79-46-52.