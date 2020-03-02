  • 2 марта 20202.03.2020понедельник
  • USD66,9909
    EUR73,7235
  • В Тюмени -3..-5 С 5 м/с ветер юго-западный

В Тюмени водитель сбил пенсионера и уехал, идет розыск

Происшествия, 11:36 02 марта 2020

Управление ГИБДД Тюменской области | Фото: Управление ГИБДД Тюменской области

ГИБДД Тюменской области разыскивает водителя автомобиля, сбившего 81-летнего мужчину на ул. Энергетиков, 62 в областной столице 1 марта, сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло около 11 часов на нерегулируемом пешеходном переходе. "Водитель уехал с места наезда на пешехода. Сейчас его и автомобиль разыскивают сотрудники ГИБДД. Пешеход получил травму", — рассказали в ведомстве.

Очевидцев ДТП просят позвонить в ГИБДД по телефонам: 29-14-88, 79-46-52.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГИБДД Тюменской области , ДТП , пешеходы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:53 02.03.2020Тюменец украл в торговом центре пневматические пистолеты
11:36 02.03.2020В Тюмени водитель сбил пенсионера и уехал, идет розыск
11:14 02.03.2020Пожилой мужчина погиб под колесами иномарки в Заводоуковске
10:30 02.03.2020Пострадавший в ДТП на трассе Тюмень — Омск скончался в больнице