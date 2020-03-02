Пропавшего тюменского подростка нашли в Татарстане

| Фото: УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

Пропавшего в Тюмени подростка 2004 года рождения нашли в Республике Татарстан.

Школьник ушел из дома 21 февраля. Информация с приметами ребенка распространялась в социальных сетях.

"Местонахождение подростка установлено. Он находится в Татарстане, у своей бабушки. Законные представители уже выехали туда", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" пресс-секретарь управления МВД России по Тюмени Мария Новопашина.

Она отметила, что тюменские полицейские поддерживают связь с коллегами из Татарстана. По приезду подростка в Тюмень правоохранители выяснят причины ухода ребенка. Материалы передадут в комитет по делам несовершеннолетних.

Инна Пахомова