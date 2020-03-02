Игра "Защитник Родины" в память о погибшем земляке прошла в Упорово

| Фото: Центр реализации молодежных программ | Фото: Центр реализации молодежных программ

60 старшеклассников приняли участие в первой районной военно-спортивной игре "Защитник Родины" памяти подполковника ФСБ Александра Угренинова, которая прошла в Упоровском районе 28 февраля. Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщил директор Центра реализации молодежных программ Алексей Речкин.

"За звание лучших боролись десять команд, по шесть человек в каждой. Семь команд из разных школ района – это воспитанники специализированных групп добровольной подготовки к военной службе, и три – юнармейцы. Среди кадетов победителями стали школьники из села Масали, среди юнармейцев – представители Ингалинского. В каждой группе памятные призы и медали вручили обладателям вторых и третьих мест", - рассказал организатор.

Ребята преодолели восемь этапов. Среди них были обычные для мероприятий такого формата задания – сборка-разборка автомата Калашникова, перенос "раненого", стрельба из маркера. Из новшеств - бег на шестиместных лыжах и на "ботах" - круглых спилах дерева, удерживаемых на ногах при помощи веревок в руках.

По словам Алексея Речкина, военно-спортивную игру "Защитник Родины", приуроченную к дню рождения земляка, погибшего при исполнении служебных обязанностей, планируется проводить ежегодно.

Подполковник Александр Угренинов погиб 21 июля 2015 года в горах Кабардино-Балкарии, где группа альпинистов подразделения "Вымпел" попала под камнепад. Офицер скончался на борту вертолета, прилетевшего за ним для эвакуации. Родился он 15 февраля 1974 в селе Буньково Упоровского района. После окончания 9 класса Упоровской школы он буквально сбежал от родителей, которые были против его военной карьеры, и уехал поступать в Рязанское воздушно-десантное командное училище, куда поступил со второй попытки (ему не было 17 лет и чуть-чуть не хватило роста). Получив заветную профессию, Александр Угренинов в воздуш6но-десантных войсках дослужился от командира взвода до комбата, затем был зачислен в легендарное подразделение "Вымпел" ФСБ России. Офицер участвовал в сложных оперативно-боевых мероприятиях на Северном Кавказе, награжден медалью ордена "За заслуги перед отечеством" второй степени, ведомственными наградами Минобороны РФ, ФСБ России. После его гибели в Упорово на площади около обелиска Славы установлена мемориальной плита с его именем, а в Упоровской школе есть уголок памяти.

Ирина Кургузова