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Все, что пообещал губернатор, будет исполнено железно, уверен Владислав Рогозин

Общество, 12:16 03 марта 2020

Личное участие Александра Моора в улучшении качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья - это здорово. Об этом после внеочередного заседания Совета по делам инвалидов при губернаторе Тюменской области заявил инвалид Владислав Рогозин.

"Даже слов нет. Классно, если коротко! Губернатор пообещал, что такие встречи станут постоянными. А самое главное, если он сказал, то это будет исполнено железно. Мне понравились все социальные инициативы губернатора. Особенно, что будет построено здание для нас всех. Это будет очень здорово. Там можно будет решать все свои проблемы. Думаю, всем инвалидам понравится предложение Александра Моора по жилью", - поделился он.

Одна из социальных инициатив, которую выдвинул Александр Моор, – это изменение подхода к имущественному цензу. Глава региона предложил социальную норму в 18 квадратных метров умножать на рыночную стоимость жилья, которую устанавливает Минстрой. Кроме того, при расчете не будет учитываться имущество, связанное с реабилитацией инвалидов, в том числе автомобили. Таким образом, имущественный ценз может составить чуть более 807 тысяч рублей в 2020 году. Если данное предложение получит поддержку инвалидов, глава региона вынесет соответствующий законопроект в Тюменскую областную думу в кратчайшие сроки.

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# Александр Моор , инвалиды , социальные инициативы

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