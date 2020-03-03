Специалисты сферы занятости из Тюмени и Ненецкого автономного округа обменялись опытом

| Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области | Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области

Вопросы реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" обсудили представители учреждений сфер экономики и занятости населения Тюменской области на встрече с коллегами из Ненецкого автономного округа. Обсуждение прошло в ходе заседания круглого стола 2 марта, сообщает областной департамент труда и занятости населения.

Тюменская область одна из первых в России начала формировать систему мер по стимулированию роста производительности труда в экономике. С 2018 года в качестве пилотного региона область участвует в федеральной приоритетной программе "Повышение производительности труда и поддержка занятости". С 2019 года она трансформирована в национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости".

Коллеги из Ненецкого автономного округа только приступают к реализации проекта. Особый интерес у них вызвали региональные льготы и преференции для предприятий, вошедших в национальный проект.

По словам начальника управления повышения конкурентоспособности экономики областного департамента экономики Дмтирия Щукина, все предприятия, заключившие соглашения с правительством области, могут бесплатно получить консультации экспертов по вопросам повышения производительности труда, обучить управленческие кадры по программе "Лидеры производительности" в Москве, участвовать в стажировках на модельных заводах международных компаний в России и за рубежом, переобучить работников предприятий новым профессиям при содействии кадровых центров "Работа России".

Еще один вопрос, который заинтересовал ненецких коллег, касался обучения сотрудников предприятий. Начальник управления занятости департамента труда и занятости населения региона Ирина Ведрова рассказала, что работодатели могут самостоятельно определять сотрудников, которым требуется обучение, а также образовательную организацию и программу обучения, сформированную с учетом индивидуальной специфики предприятия или производства. Также эти предприятия получают доступ к финансовым мерам господдержки.

На встрече был представлен опыт модернизации центра занятости населения Ишима и Ишимского района в Кадровый центр "Работа России". Он был открыт в декабре 2019 года. Здесь оптимизированы процессы оказания услуг. Кроме того, обновленная служба теперь решает комплекс задач, возникающих в процессе получения услуг, в соответствии с жизненными ситуациями граждан и бизнес-ситуациями работодателей. Кадровый центр "Работа России" Ишима и Ишимского района делегация Ненецкого автономного округа посетит 4 марта.