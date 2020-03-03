  • 3 марта 20203.03.2020вторник
  • USD66,3274
    EUR73,4178
  • В Тюмени 1..3 С 7 м/с ветер юго-западный

В Тобольске задержан мужчина, застреливший женщину из ружья

Происшествия, 16:40 03 марта 2020

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Мужчина, обвиняемый в убийстве женщины, арестован в Тобольске, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Тюменской области.

"По версии следствия, 1 марта ночью обвиняемый, взяв заряженное незарегистрированное охотничье ружье, пришел к подъезду одного из домов, расположенных в микрорайоне Менделеево Тобольска, где встретил компанию молодых людей, с которыми до этого распивал спиртные напитки. Подойдя к одной из женщин, он с близкого расстояния произвел выстрел ей в живот. От полученных ранений потерпевшая умерла на месте", - рассказали следователи.

﻿

Обвиняемый задержан и заключен под стражу. Проводится работа по закреплению доказательственной базы: проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ружье , следствие , СУ СК РФ по Тюменской области , Тобольск , убийство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:40 03.03.2020В Тобольске задержан мужчина, застреливший женщину из ружья
15:34 03.03.2020Тюменца осудили на два года за кражу денег с банковской карты
14:27 03.03.2020Подозреваемой в убийстве ребенка тюменке дадут последнее слово
12:38 03.03.2020Житель Ишима лишился денег при покупке аудиоколонок в интернете