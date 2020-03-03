В Тобольске задержан мужчина, застреливший женщину из ружья

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Мужчина, обвиняемый в убийстве женщины, арестован в Тобольске, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Тюменской области.

"По версии следствия, 1 марта ночью обвиняемый, взяв заряженное незарегистрированное охотничье ружье, пришел к подъезду одного из домов, расположенных в микрорайоне Менделеево Тобольска, где встретил компанию молодых людей, с которыми до этого распивал спиртные напитки. Подойдя к одной из женщин, он с близкого расстояния произвел выстрел ей в живот. От полученных ранений потерпевшая умерла на месте", - рассказали следователи.

Обвиняемый задержан и заключен под стражу. Проводится работа по закреплению доказательственной базы: проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.