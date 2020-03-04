4 марта в Тюмени пасмурно, снег с дождем

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Минус 1 - плюс 2 градуса Цельсия покажут столбики термометров в Тюмени 4 марта, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают пасмурный день и снег с дождем.

Западный ветер будет дуть со скоростью 5-6 метров в секунду, порывы - до 13 метров в секунду. К ночи направление изменится на северное, а на дорогах появится гололедица.

Атмосферное давление 754-755 мм. рт. ст.

Заход солнца в 18 часов 17 минут. Долгота дня 10 часов 55 минут.