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4 марта в Тюмени пасмурно, снег с дождем

Общество, 07:30 04 марта 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Минус 1 - плюс 2 градуса Цельсия покажут столбики термометров в Тюмени 4 марта, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают пасмурный день и снег с дождем.

Западный ветер будет дуть со скоростью 5-6 метров в секунду, порывы - до 13 метров в секунду. К ночи направление изменится на северное, а на дорогах появится гололедица.

Атмосферное давление 754-755 мм. рт. ст.

Заход солнца в 18 часов 17 минут. Долгота дня 10 часов 55 минут.

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