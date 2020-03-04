Инвестиционный потенциал Тюменской области презентовали в Москве

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Инвестиционный потенциал Тюменской области презентован в Доме немецкой экономики в Москве, сообщает региональное Инвестиционное агентство. В ходе бизнес-завтрака "Локализация 2020" эксперты обсудили локализацию производства в России с учетом региональных особенностей.

Заместитель губернатора Тюменской области Эдуард Бакиев отметил плодотворную работу региона по привлечению инвестиций в последние годы. Заместитель руководителя фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Игорь Борисов подробно остановился на мерах поддержки проектов по локализации производства, предоставляемых правительством региона.

Доклад на тему "Практический опыт локализации в Тюменской области" представил руководитель ООО "КНАУФ Инсулейшн Тюмень" Олег Горун. Исполнительный директор Ассоциации индустриальных парков Денис Журавский представил обзор тенденций в локализации производств в индустриальных парках.

Мероприятие завершилось переговорами с представителями коммерческих компаний и ассоциаций, проявивших интерес к Тюменской области.