Западно-Сибирское отделение Сбербанка улучшило финансовые показатели в 2019 году

Западно-Сибирское отделение Сбербанка Западно-Сибирское отделение Сбербанка

Более 100 млрд рублей хранят частные клиенты из Тюменской области в Сбербанке, в 2019 году портфель привлеченных средств увеличился на 4%. Из них большая часть - деньги частных клиентов, которые открыли 193 тыс. вкладов на общую сумму более 71 млрд рублей. Объем выданных в прошлом году кредитов жителям составил 47 млрд рублей, рост кредитного портфеля в сравнении с 2018 годом - на 14%.

Такие цифры привел управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко на пресс-конференции в Тюмени. Он подчеркнул, что в 2019 году одной из важных задач банка стало развитие доступности финансовых услуг для жителей тюменской глубинки.

"И даже там, где отсутствуют офисы и банкоматы Сбербанка,клиенты могут получать денежные средства. Это позволяет в магазинах наших партнеров получать до 5 тысяч рублей со своей карты, для этого банкомат не нужен. В прошлом году открыли более 45 новых точек", - сказал он.

В 2019 году Сбербанк активизировал и работу с корпоративными клиентами. В региональном отделении их около 30 тыс. Увеличились как объемы привлеченных средств, так и выданных кредитов. Основной рост пришелся на строительную отрасль. По данным банка, по количеству открытых счетов эскроу регион занял второе место в стране. На лидерские позиции область вышла и по распространению безналичных платежей, заняв пятую строчку рейтинга Сбербанка.

В последние годы учреждение ассоциируется не только с банковскими услугами. При поддержке партнеров развиваются сервисы мобильной связи, доставки посылок и продуктов, медицинских консультаций и развлечений в режиме онлайн. Ряд социальных проектов реализует банк в Тюменской области.

"Подписано соглашение о сотрудничестве в области развития цифровых технологий с департаментом здравоохранения. Основной фокус проекта - на проведении исследований с применением искусственного интеллекта. В том числе, используя операции по пластиковым картам, то есть по совершенным людьми транзакциям можно будет предсказать, у кого какие заболевания могут возникнуть в будущем. Проект интересный, его цель – превентивные мероприятия", - рассказал Владислав Шиленко.

Одним из самых востребованных направлений в учреждении остается ипотечное кредитование. По словам заместителя управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка Анастасии Грецовой, базовую процентную ставку - около 9% - при выполнении ряда условий можно существенно снизить. Корректируется и время рассмотрения заявки клиента.

"С января, благодаря цифровизации и скорингу, уменьшились сроки одобрения ипотечной заявки. Сейчас по зарплатному клиенту это происходит в течение часа. Раньше это были сутки. Думаю, сроки будут еще сокращаться, что сделает продукт доступнее", - сказала она.

Западно-Сибирское отделение Сбербанка Западно-Сибирское отделение Сбербанка

Татьяна Ковалева