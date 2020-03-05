Специалисты из НАО узнали о работе ишимского кадрового центра "Работа России"

| Фото: кадровый центр "Работа России" г. Ишима и Ишимского района | Фото: кадровый центр "Работа России" г. Ишима и Ишимского района

Делегация из Ненецкого автономного округа во главе с замгубернатора НАО Татьяной Логвиненко посетила пилотную площадку Тюменской области – ишимский кадровый центр "Работа России" для обмена опытом в реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" в части модернизации службы занятости.

"Сейчас мы на стадии вступления в данный проект, поэтому такого модернизированного центра занятости у нас еще нет. Приехали для того, чтобы понимать, что это, как это будет. Коллеги из Ишима реализовали проект в рекордно короткие сроки, результат налицо. Постараемся и у себя создать подобный центр занятости, потому что это здорово с точки зрения обслуживания клиентов и борьбы с безработицей, повышения лояльности населения и качества жизни", - подчеркнула Татьяна Логвиненко.

Она добавила, что территория Ненецкого округа специфичная, люди в основном работают вахтовым методом, поэтому при населении в 44 тыс. человек число безработных граждан составляет более 30 тыс. человек. Это люди, которые проживают в основном в труднодоступных сельских населенных пунктах.

"Нам интересен опыт по переобучению, по работе с людьми в бизнесе и находящимися в различных жизненных ситуациях. Будем отрабатывать такую практику с нашими специалистами", - резюмировала замгубернатора.

Напомним, первый в Тюменской области модернизированный кадровый центр был открыт в Ишиме в декабре 2019 года. Здесь оптимизированы процессы оказания услуг. Кроме того, обновленная служба теперь решает комплекс задач, возникающих в процессе получения услуг, в соответствии с ситуацией каждого конкретного соискателя и работодателя.

По информации пресс-службы областного департамента труда и занятости, новые подходы к работе, сформированные по итогам модернизации кадрового центра, стали основой для пересмотра нормативной правовой базы, готовятся также предложения по корректировке федерального законодательства. Кроме того, опыт модернизации будет тиражирован в дальнейшем на все центры занятости населения Тюменской области.

Инна Кондрашкина