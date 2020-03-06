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Более сорока мультфильмов покажут тюменцам в рамках "Открытой премьеры"

Общество, 11:18 06 марта 2020

Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Более 40 короткометражных анимационных фильмов покажут в рамках 7-й акции "Открытая премьера" в Тюмени с 11 по 15 марта, сообщает Тюменский государственный институт культуры.

В 2020 году открытый российский фестиваль анимационного кино в седьмой раз проводит широкомасштабную Всероссийскую акцию "Открытая премьера". "Начавшись с семи городов, "Открытая премьера" значительно "подросла" и в 2019 году была проведена в более чем 300 городах и других населенных пунктах России. Число площадок превысило 400, а суммарное количество зрителей, посмотревших фильмы, достигло 125 тысяч. И каждую весну к нашей акции присоединяются все новые города и поселки по всей нашей большой стране", — рассказали организаторы показа.

Суть "Открытой премьеры" — показ новейших мультфильмов конкурсной программы фестиваля. В каждом городе-участнике акции зрители выберут лучший, на их взгляд, фильм. Картина, которая наберет наибольшее количество голосов, получит специальный приз фестиваля на торжественной церемонии его закрытия. Победителей организаторы назовут 15 марта в рамках XXV открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале.

Тюменцы смогут посмотреть работы конкурсантов и проголосовать за лучший фильм в читальном зале научной библиотеки ТГИК (ул. Республики, 19, ауд. 109) 11-12 марта с 10 до 13 часов; 13 марта - с 17 часов 30 минут до 21 часа.

Кинопоказы включают пять программ, организованных по принципу возрастного ограничения (0+, 6+, 12+), и одну программу фильмов киностудии "Союзмультфильм" (6+).

Всего будет показан 41 короткометражный анимационный фильм. Среди них четыре работы – претенденты на российскую национальную анимационную премию "Икар".

Вход свободный. Телефон для справок: 29-79-16.

Подробную информацию о мероприятии можно найти по ссылке.

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# анимация , фестиваль , фильмы

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