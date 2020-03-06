Суточная эстафета тюменских моржей пройдет на озере Чемпионов

| Фото: "АквАйСпорт-Тюмень" - "Озеро Чемпионов" во ВКонтакте (архив) | Фото: "АквАйСпорт-Тюмень" - "Озеро Чемпионов" во ВКонтакте (архив)

Суточная эстафета в холодной воде развернется на озере Чемпионов в Тюмени 14 и 15 марта.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель Центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт-Тюмень" Татьяна Редькина, это традиционное мероприятие с 2013 года, эстафета пройдет в восьмой раз. "За время проведения эстафет было установлено восемь рекордов. В 2019 году москвичка Наталья Серая установила новое достижение среди любителей зимнего плавания, преодолев общую дистанцию шесть километров 125 метров. И наши молодые люди в прошлой эстафете проплыли семь раз по километру за сутки", — поделилась она.

В 2020 году организаторы планируют установить рекорд по численности заявившихся. В эстафете уже хотят принять участие более 60 участников.

В начале эстафеты три участника проплывут по одной тыс. 650 метров в рамках Международной ассоциации ледяного плавания (IISA). Затем участников эстафеты разделят на три команды. Каждая сборная должна пробыть в воде определенный промежуток времени. Они будут меняться: пока одни отдыхают, другие плывут. Так будет проходить на протяжении 24 часов. На финише зрителей ждет заплыв с флагами.

Марафон стартует 14 марта в 12 часов, завершится в это же время 15 марта. Как отмечает Татьяна Редькина, суточная эстафета будет посвящена Черноморской эстафете "Доплыть до Победы", которая пройдет в России с 19 апреля по 9 мая. Мероприятие, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартует в Новороссийске. Заключительной точкой станет Севастополь. Желающие принять участие в эстафетном заплыве по Черному морю смогут продемонстрировать выносливость на суточной эстафете 14 и 15 марта. Они смогут попасть в тюменскую команду. Как отмечает председатель Центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт-Тюмень", в Черноморской эстафете "Доплыть до Победы" примут участие до 40 человек, на ней ждут пловцов со всех уголков России и иностранцев.

Инна Пахомова