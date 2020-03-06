Пять лет проведет в колонии тюменский мошенник

| Фото: prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

На пять лет лишил суд свободы 42-летнего жителя Тюмени. Он признан виновным в мошенничестве, сообщает прокуратура Тюменской области.

Согласно материалам уголовного дела, мужчина, являясь заместителем генерального директора ООО "Про-Максимум", а затем и гендиректором, а также действуя от имени двух предпринимателей, заключал в 2016-2018 годах с гражданами договоры купли-продажи дверей, а полученные деньги похищал. Пострадали 27 человек. Общая сумма ущерба составила более 2,3 млн рублей.

Суд удовлетворил заявленные иски потерпевших на сумму более 1,7 млн рублей.