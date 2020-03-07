Учителя и воспитателя года определили в Сладковском районе

| Фото: администрация Сладковского района | Фото: администрация Сладковского района

Учитель биологии Новоандреевской основной общеобразовательной школы Сладковского района Евгений Гайнбихнер стал победителем районного конкурса "Ступени мастерства - 2020" в номинации "Учитель года", сообщает местная администрация.

Призерами стали учитель русского языка и литературы Маслянской средней общеобразовательной школы Мария Ситникова и учитель начальных классов Сладковской средней общеобразовательной школы и Любовь Корявченкова.

Соревнования в рамках конкурса проходили еще в трех номинациях - "Педагог-психолог года", "Учитель-дефектолог года" и "Воспитатель года".

В номинации "Воспитатель года" победителем стала воспитатель Сладковского детского сада "Сказка"Анна Лозина, призерами - воспитатель Лопазновского детского сада "Антошка" Екатерина Иванова, и воспитатель Маслянского детского сада "Алёнушка" Елена Федотова.

Номинацию "Педагог-психолог года" представила педагог-психолог Маслянской школы Дарья Пошлякова, а номинацию учитель-логопед Сладковской школы "Учитель-дефектолог" представила Ольга Малого.

Всего в мероприятии приняли участие восемь педагогов из десяти образовательных учреждений. Педагоги продемонстрировали открытые учебные занятия и мастер-классы. Воспитатели презентовали свои педагогические идеи, провели мероприятии с детьми.

Евгений Гайнбихнер, Анна Лозина, Дарья Пошлякова представят Сладковский район на областном конкурсе "Педагог года Тюменской области – 2020".