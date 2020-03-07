Юным посетителям тюменского музея покажут инсценировки басен Ивана Крылова

| Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Спектакль для всей семьи "Смешинки дедушки Крылова" представят в музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) в Тюмени 14 марта. Представление начнется в 16 часов, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Зрители увидят веселое детское представление в оригинальной обработке, инсценировку известных басен Ивана Крылова, которые знакомы всем с детства: "Ларчик", "Ворона и лисица, "Волк и ягненок", "Стрекоза и муравей" и многие другие.

"О баснях можно говорить много, но лучше прийти и увидеть, ведь в каждом возрасте полезен юмор", - отмечают организаторы.

Узнать более подробную информацию о приобретении билетов можно по телефону: +7 (3452)45-35-90. Возрастная категория 6+