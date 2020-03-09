  • 9 марта 20209.03.2020понедельник
  • USD67,5175
    EUR75,8424
  • В Тюмени 0..-2 С 2 м/с ветер северный

Тюменцы серебряного возраста стремятся к активному долголетию

Общество, 15:12 09 марта 2020

Фото: благотворительный фонд «Старшее поколение»

На 100% и более выполнены показатели регионального проекта "Старшее поколение" в Тюменской области в 2019 году.

Проекты активного долголетия становятся более интересными для возрастных тюменцев: на 11% увеличилось число участников мероприятий. Все больше пенсионеров занимается физической культурой и спортом. Они присоединяются к организованным группам, в том числе со спорторганизаторами, а также тренируются самостоятельно. Один из популярных видов - скандинавская ходьба, сообщает "Вслух.ру".

Набирает популярность "социальный туризм". В 2019 году это направление охватило 110 тыс. пожилых граждан, рост составил 35%. Основам компьютерной грамотности обучились около 4,5 тыс. тюменцев старшего поколения, в том числе более 2 тыс. человек - в рамках программы "Расширяя горизонты".

1 тыс. 652 человека пенсионного и предпенсионного возраста нашли работу при содействии службы занятости - на 6% больше, чем в 2018 году.

В 2019 году было проведено социологическое исследование, в котором приняли участие более 3 тыс. граждан пожилого возраста. На основании результатов сделан вывод о том, что перечень социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста, является достаточным и обеспечивает основные их потребности. Периодичность и качество предоставления услуг оценено на высоком уровне.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:16 09.03.2020Более полутора тысяч процедур ЭКО проведут в Тюменской области
18:00 09.03.202010 марта - события дня
17:53 09.03.2020На двух перекрестках в Тюмени отключат светофоры
16:43 09.03.2020Концепцию цифрового здоровья представят в ТюмГУ