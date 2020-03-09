Тюменцы серебряного возраста стремятся к активному долголетию

Фото: благотворительный фонд «Старшее поколение» Фото: благотворительный фонд «Старшее поколение»

На 100% и более выполнены показатели регионального проекта "Старшее поколение" в Тюменской области в 2019 году.

Проекты активного долголетия становятся более интересными для возрастных тюменцев: на 11% увеличилось число участников мероприятий. Все больше пенсионеров занимается физической культурой и спортом. Они присоединяются к организованным группам, в том числе со спорторганизаторами, а также тренируются самостоятельно. Один из популярных видов - скандинавская ходьба, сообщает "Вслух.ру".

Набирает популярность "социальный туризм". В 2019 году это направление охватило 110 тыс. пожилых граждан, рост составил 35%. Основам компьютерной грамотности обучились около 4,5 тыс. тюменцев старшего поколения, в том числе более 2 тыс. человек - в рамках программы "Расширяя горизонты".

1 тыс. 652 человека пенсионного и предпенсионного возраста нашли работу при содействии службы занятости - на 6% больше, чем в 2018 году.

В 2019 году было проведено социологическое исследование, в котором приняли участие более 3 тыс. граждан пожилого возраста. На основании результатов сделан вывод о том, что перечень социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста, является достаточным и обеспечивает основные их потребности. Периодичность и качество предоставления услуг оценено на высоком уровне.