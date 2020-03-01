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Пожарная сигнализация сработала в корпусе ТИУ на улице Мельникайте

Происшествия, 10:40 10 марта 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

30 сотрудников МЧС работали в корпусе №2 ТИУ на ул. Мельникайте, 72 в Тюмени ночью 10 марта.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы регионального управления МЧС России Александр Зубарев, информация о том, что в одной из аудиторий на первом этаже четырехэтажного здания сработала пожарная сигнализация, поступила огнеборцам в 00 часов 44 минуты.

По сигналу по адресу прибыли 30 сотрудников МЧС и восемь единиц техники.

"Предварительная причина происшествия — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Серьезных повреждений нет", — заключил Александр Зубарев.

Подразделениям дали отбой в 01 час 10 минут.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области

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