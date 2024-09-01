В Тобольске можно увидеть рукотворные чудеса невьянских мастеров

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В Тобольске можно увидеть "Рукотворные чудеса невьянских мастеров". Выставочный проект с таким названием работает во Дворце наместника.

Передвижная экспозиция создана сотрудниками Невьянского историко-архитектурного музея в 2020 году в рамках реализации национального проекта "Культура" при поддержке министерства культуры Свердловской области. В нее включены свыше 300 уникальных предметов, отражающих историю развития промыслов и ремёсел Невьянского края.

Невьянск, старинный уральский город, основанный в 1701 году, стал первым в истории страны городом-заводом, где изготавливали лучшее в мире железо марки "Старый соболь". С него начиналась история железоделательной отрасли в России. Известен Невьянск и своей уникальной наклонной башней Демидовых, "уральской Пизанской башней", макет которой можно увидеть на выставке.

Наклонная башня – объект культурного наследия федерального значения, символ Невьянска и Свердловской области. Выставка представляет уникальную ремесленную культуру Невьянска, знакомит с многообразием и особенностями творчества невьянских мастеров. Посетители узнают о кузнечном, сундучном, гончарном промыслах Невьянского края, познакомятся с историей золотодобычи, а также уникальным художественным феноменом - Невьянской иконой.

За два года выставка объехала несколько различных музейных площадок страны. В Тобольске она будет радовать посетителей до 24 ноября 2024 года. Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8(3456) 26-57-27, сообщает Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник.