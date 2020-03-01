Резерв повышения производительности труда есть на каждом предприятии, считает Эдуард Омаров

| Фото: duma72.ru | Фото: duma72.ru

Учебный центр практического обучения бережливому подходу "Фабрика процессов" посетил региональный координатор проекта "Единой России" "Локомотивы роста" Эдуард Омаров совместно с членами общественного совета партийного проекта. Об этом сообщает пресс-служба Тюменской областной думы.

"Фабрика процессов" открылась при Тюменском колледже производственных и социальных технологий в Тюмени 24 января. В ее создании принимали участие региональный центр компетенций, департаменты экономики и инвестиционной политики Тюменской области.

Бережливое производство помогает не просто проанализировать возможные потери, а на основе коллективного анализа понять, как их можно избежать. Обучение происходит через имитацию производственных, сервисных, административных процессов организаций из различных сфер деятельности.

Эдуард Омаров отметил, что члены совета высоко оценили организацию работы на образовательной площадке и готовы всецело помогать, чтобы центр компетенций работал максимально эффективно.

| Фото: duma72.ru | Фото: duma72.ru

"Нам надо повышать производительность труда не только в производственной сфере, но и в сфере оказания услуг и в сфере общественного управления. Нам есть куда двигаться, - подвел итог визита Эдуард Омаров. - Если мы проанализируем, как организованы процессы производства, то увидим, с одной стороны, насколько они неэффективны, а с другой - потенциал для развития. Поэтому предприятия, которые внедряют программы бережливого производства, находят у себя резервы от двадцати до восьмидесяти процентов в каждом процессе. И эти цифры надо менять в лучшую сторону".