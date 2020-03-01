В Роскачестве составили рейтинг смарт-часов

| Фото: Роскачество | Фото: Роскачество

24 модели смарт-часов девяти брендов протестировали в Роскачестве, сообщается на сайте ведомства.

Оценивались 237 показателей по семи категориям. 95 % устройств оказались прочными и способными выдержать сильный удар.

Из функций контроля физической активности часы лучше всего справлялись с определением пройденного расстояния. Половина моделей не показывает корректные результаты при подсчете сердечного ритма. Наименьшую погрешность часы дают при загруженной тренировке, тогда как наибольшую – при легкой. Только треть устройств оснащена датчиками набора высоты.

Голосовое управление присутствует лишь у трети устройств, при этом часть команд еще не распознается. Управлять камерой может только треть устройств, тогда как для управления плеером пока есть только набор элементарных функций.

Лучшие часы из протестированных можно носить без подзарядки почти три недели. Оснащенный всеми умными функциями гаджет может разряжаться гораздо быстрее. Заряжать часы придется в среднем от часа до трех с половиной.

Лучшими приложениями обладают устройства от Garmin и Samsung. У них самая логичная структура меню и интуитивно понятные настройки.

Средняя цена часов – 17 тыс. рублей. Общий разброс цен – от 4 тыс. 600 до 46 тыс. 400 рублей. Самая дорогая модель заняла первое место в рейтинге. Модель, занявшая вторую строчку, в два раза дешевле, что подтверждает отсутствие прямой зависимости качества от цены.