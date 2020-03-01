Юные тюменские скрипачи дадут концерт в музейном комплексе Словцова

| Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение во ВКонтакте | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение во ВКонтакте

Произведения советских российских и зарубежных композиторов представят юные музыканты на концерте в музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) 13 марта, начало в 18 часов.

В концерте примут участие воспитанники детской школы искусств Тюменского государственного института культуры, учащиеся класса скрипки (преподаватель Яркова Л. В., концертмейстер Попова Л С.). Юные музыканты – лауреаты международных конкурсов, стипендиаты премии Дениса Мацуева, финалисты областного конкурса "Солист оркестра".

Ребята являются участниками российских и зарубежных фестивалей. Так, Даша Попова дебютировала в Тюменской филармонии с сольным выступлением в сопровождении тюменского симфонического оркестра под руководством дирижера Даниэля Бойко (США).

Вход свободный. Возрастная категория 0+.