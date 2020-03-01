Тюменцы получили предложения о сотрудничестве на закрытии интенсива "Команда С"

| Фото: "Команда С" во ВКонтакте | Фото: "Команда С" во ВКонтакте

19 тюменцев получили предложения о сотрудничестве на закрытии образовательного киноинтенсива "Команда С", который торжественно закрылся в деловом центре "Парус" 9 марта, сообщает Центр развития региональный медиа и кино "Медиаполис".

На закрытии организаторы подвели итоги десятидневного марафона лекций и практических занятий. Гостей ждали интерактивные зоны, встречи с именитыми гостями, фирменный мерч и фотозоны. Участники смогли принять участие в розыгрыше фирменных шапок, задать вопрос съемочной команде мини-сериала "Сквозь камни" и послушать истории о трудностях, которые возникали у каждого из них в процессе работы над проектами.

После встречи с членами съемочной команды участники получили предложения о сотрудничестве. Благодаря им сформирован второй эшелон специалистов тюменского киносообщества. "19 тюменцев достойно проявили себя и показали заинтересованность и профессионализм. Все они получат возможность поучаствовать в работе над мини-сериалом "Сквозь камни" и другими проектами "Медиаполиса"", — рассказал пресс-секретарь Центра развития региональных медиа и кино "Медиаполис" Денис Войт.

Напомним, с 29 февраля по 9 марта проходил образовательный интенсив "Команда С", организатором которого выступает центр развития медиа и кино "Медиаполис". Проект направлен на развитие регионального кинематографа и подготовку специалистов, которые способны формировать тюменское кино. Среди специальностей, основы которых можно было освоить за 10 дней образовательной программы линейный продюсер, помощник режиссера, механик камеры и гример. Заявки на участие в проекте отправили 140 заявок, но организаторы отобрали 70.

За время проекта прошло 15 образовательных лекций и шесть прикладных мастер-классов для участников четырех цехов: административного, режиссерского, операторско-постановочного и художественно-постановочного. Участники отработали полученные знания на площадке: для них подготовили настоящую съемочную смену, где у участников каждого из цехов были свои задачи.