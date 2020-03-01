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Лыжный переход имени Хабибуллы Якина пройдет в Тюменском районе

Общество, 19:23 11 марта 2020

из архива центра "Аванпост" | Фото: из архива центра "Аванпост"

Лыжный переход имени полного кавалера ордена Славы Хабибуллы Якина по маршруту Чикча – Тураева – Ембаево – Муллаши пройдет в Тюменском районе 12 и 13 марта, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В нем примут участие около 40 юнармейцев, курсантов специализированных групп добровольной подготовки к военной службе и воспитанники центра "Аванпост".

Поход приурочен к открытию районных юнармейских игр "Земля пяти героев", посвященных памяти героев-земляков. Торжественное открытие похода состоится 12 марта на территории Чикчинской средней школы, привал и ночлег будут организованы в деревне Тураевой. Закрытие лыжного перехода намечено на 13 марта в Муллашах. Здесь пройдет торжественный митинг и возложение цветов у памятника героев Великой Отечественной войны.

Добавим, что Хабибулла Якин родился в Муллашах, на фронт был призван в 1942 году, демобилизован в 1946 г. За это время получил несколько ранений. О нем писатель Константин Симонов рассказал в документальном фильме "Шел солдат", появившемся на экранах страны к 30-летию Победы. После возвращения с войны фронтовик работал в акияровской, ембаевской и чикчинской школах Тюменского района, вел русский язык и литературу.

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# лыжный переход , патриотическое воспитание , Тюменский район , Хабибулла Якин

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