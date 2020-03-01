Константин и Артем Фирсовы расскажут, как найти свое "Я" на лекции-завтраке

| Фото: "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив)

Ведущие Константин и Артем Фирсовы расскажут, как найти свое "Я", на лекции-завтраке, которая пройдет в рамках проекта CreativeMornings в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а стр.1) 15 марта в 10 часов, сообщают организаторы.

Отметим, лекции-завтраки CreativeMornings бесплатные и каждый месяц проходят в 202 городах мира. В России к проекту присоединились Москва, Санкт-Петербург и Тюмень.

"Тему месяца для обсуждения задает Нью-Йорк. Тема марта — идентичность. Близнецы, ведущие Константин и Артем Фирсовы расскажут, как найти свое "Я", если с рождения были только "Мы". Обсудят, почему наличие брата-близнеца хорошо влияет на семейную жизнь, что такое идентичность и где ее взять", — рассказали организаторы.

Встреча пройдет в малом зале "Конторы пароходства". Зарегистрироваться можно по ссылке.