Очередной этап Детской лиги дзюдо стартует 15 марта

ЦОП "Тюмень-дзюдо" ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Четвертый этап Детской лиги дзюдо пройдет в современном СК "ЦОП "Тюмень-дзюдо" (ул. В.Гнаровской, 1) 15 марта, сообщают организаторы.

Около 400 младших юношей до 15 лет и мальчиков до 13 лет из 37 команд Тюменской области проведут свои встречи за баллы, а также места в турнирной таблице, приближающие их к выходу в финал.

Напомним, что после трех этапов среди юношей до 15 лет на первой строчке команда "Молодогвардейцы" (8 побед, тренер Д.Голота), на втором месте – "Иппон" (семь побед, тренеры М.Хохлов и Г.Давыдов) и на третьем – "Голден Тим" (6 побед, "ЦОП "Тюмень-дзюдо", тренеры Ю.Баластрова и Т.Беляева).

У мальчиков до 13 лет лидерство сохраняет "Новый Поток" (12 побед, тренеры А.Горных, и В.Мымрин). Следом идут "Тори" (10 побед, тренеры И.Артеменко и В.Бусыгина), "Союз-1" (10 побед, тренеры М.Хохлов и В.Рыбин) и "Мир Борьбы-1" (10 побед, тренер А.Родыгин). На третьей позиции расположились ребята из "ЦОП-1" (девять побед, тренер А.Буклаускас).

Отметим, что организаторами турнира по традиции выступают ТООО "Объединенная федерация дзюдо и самбо" и ГАУ ТО "Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".