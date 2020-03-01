ТюмГУ вошел в число наиболее влиятельных вузов России

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

42 строчку рейтинга влиятельности университетов России, обогнав многие столичные и статусные вузы, занял ТюмГУ, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза. Всего в список вошли 75 вузов, обладающих наибольшим влиянием на общество.

При его составлении учитывались вклад вуза в формирование элит, его роль в научном сообществе, авторитет вуза среди молодежи и воздействие на интернет-аудиторию. Рейтинг формировался на базе 15 критериев, источниками информации для которых были анкеты вузов и данные независимых источников.

Рейтинг строится исключительно на объективных показателях и не использует субъективные опросы респондентов. По итогам рейтинга самым влиятельным вузом России признан Московский государственный университет им. Ломоносова.

По показателю "формирование элит" ТюмГУ находится на 30 позиции, "авторитет среди молодежи" – на 52 месте, "влияние на научное сообщество" – на 45-м, "влияние на интернет-аудиторию" – на 34 строчке.

"ТюмГУ занял достойное место среди ведущих российских университетов не в последнюю очередь за счет серьезной трансформации образовательного процесса – индивидуализации как принципа и технологии обучения, актуальной исследовательской повестки, охватывающей глобальные вызовы", - считает проректор по науке и международным связям ТюмГУ Андрей Толстиков.