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Работу системы персонифицированного финансирования допобразования покажут в "Авангарде"

Общество, 16:48 12 марта 2020

Тюменский городской многопрофильный центр | Фото: Тюменский городской многопрофильный центр

Работу системы персонифицированного финансирования допобразования покажут на открытом занятии в Тюменском детско-юношеском центре "Авангард" 13 марта, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

На занятии по модулю "Театр" программы "Твори, выдумывай, пробуй" можно будет не только посмотреть, чем занимаются дети, но и познакомиться с педагогом, задать вопросы специалистам ПФДО, услышать отзывы родителей и записать своего ребенка. Начало мероприятия - в 13 часов 30 минут.

Добавим, что программа "Твори, выдумывай, пробуй", разработанная опытными педагогами центра "Авангард", состоит из трех модулей - "Ритмика", "Акварелька" и "Театр". Она помогает развить творческий потенциал школьников. Определения индивидуальных наклонностей и интересов первоклассника дает возможность взвешенно выбрать направление для дальнейших занятий.

Напомним, в Тюмени 31 учреждение дополнительного образования прошло сертификацию на предоставление услуг в рамках программы. В текущем учебном году на выбор первоклассникам предоставлено около 180 программ различной направленности. Более подробную информацию по учреждениям и программам можно узнать на сайте.

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# дополнительное образование , модули , первоклассники

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