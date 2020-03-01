Работу системы персонифицированного финансирования допобразования покажут в "Авангарде"

| Фото: Тюменский городской многопрофильный центр | Фото: Тюменский городской многопрофильный центр

Работу системы персонифицированного финансирования допобразования покажут на открытом занятии в Тюменском детско-юношеском центре "Авангард" 13 марта, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

На занятии по модулю "Театр" программы "Твори, выдумывай, пробуй" можно будет не только посмотреть, чем занимаются дети, но и познакомиться с педагогом, задать вопросы специалистам ПФДО, услышать отзывы родителей и записать своего ребенка. Начало мероприятия - в 13 часов 30 минут.

Добавим, что программа "Твори, выдумывай, пробуй", разработанная опытными педагогами центра "Авангард", состоит из трех модулей - "Ритмика", "Акварелька" и "Театр". Она помогает развить творческий потенциал школьников. Определения индивидуальных наклонностей и интересов первоклассника дает возможность взвешенно выбрать направление для дальнейших занятий.

Напомним, в Тюмени 31 учреждение дополнительного образования прошло сертификацию на предоставление услуг в рамках программы. В текущем учебном году на выбор первоклассникам предоставлено около 180 программ различной направленности. Более подробную информацию по учреждениям и программам можно узнать на сайте.