Международный проект по агрообразованию стартует в ТюмГУ

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Новый проект в сфере высшего образования "IMPROvE_AGRO" в рамках программы Европейского союза "Эразмус+" стартует в ТюмГУ 17 марта, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Он направлен на интернационализацию магистерских программ в сфере сельского хозяйства через преподавание на английском языке. Проект рассчитан на три года и объединяет усилия 12 университетов и организаций России, Казахстана, Монголии, Германии, Великобритании и Греции. Тюменский государственный университет выступает вузом-координатором проекта. Непосредственное участие в его реализации от ТюмГУ принимают X-BIO, Институт биологии и Институт наук о Земле.

Проект посвящен решению актуальной задачи – укреплению регионального сотрудничества между Казахстаном, Монголией, Россией и ЕС - в области подготовки специалистов для сельского и лесного хозяйства через интернационализацию магистерских программ и развитие меж-институционального партнерства.

Отметим, что при развитии Западно-Сибирского межрегионального НОЦ большое внимание уделяется исследованиям в сфере биологической безопасности человека, животных и растений и реализация проекта "IMPROvE_AGRO" будет способствовать подготовке востребованных для данного направления специалистов.