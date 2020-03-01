Медики удалили редкое доброкачественное новообразование у тюменки

| Фото: ОКБ №2 | Фото: ОКБ №2

Редкую пиогенную гранулему удалили врачи ОКБ № 2 женщине на 39 неделе беременности, сообщает лечебное учреждение.

Гранулема в ноздре носа объемом около трех сантиметров полностью перекрывала поступление воздуха в правый носовой ход и ежедневно кровоточила. Новообразование сформировалось из-за нестабильного гормонального фона за пять дней.

По словам заведующего взрослым отоларингологическим отделением ОКБ №2 Александра Рудзевича, за 20 лет работы в оториноларингологии с подобным случаем он столкнулся второй раз.

Гранулему необходимо было удалять: недостаточное дыхание отрицательно сказывалось на самочувствии мамы и неродившегося малыша. Новообразование также могло создать дополнительные сложности во время родов. Операция под общим наркозом была рискованной, врачи решили применить метод радиоволновой хирургии и удалили гранулему под местной анестезией.

"Радиоволновой скальпель одновременно с удалением опухоли коагулирует кровоточащие сосуды, что позволило нам избежать развития кровотечения как во время самой операции, так и после нее. К тому же метод отличается хорошим косметическим эффектом, что немаловажно для пациента. После такой операции не останется грубых, заметных взгляду шрамов или рубцов. Но самое главное — мы смогли помочь маме, не навредив ее малышу", - сказал Александр Рудзевич.

Беременную пациентку эвакуировали в роддом под наблюдение специалистов. Оториноларингологи ОКБ №2 продолжили ее наблюдать. Как показал последний осмотр, рецидива патологии нет.