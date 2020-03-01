Делегация Тюменской области участвует в Северном культурном форуме в Сыктывкаре

| Фото: департамент культуры Тюменской области во ВКонтакте | Фото: департамент культуры Тюменской области во ВКонтакте

Более 600 участников из 35 регионов России, а также Норвегии, Украины, Финляндии и Швеции принимают участие в III Северном культурном форуме в Сыктывкар. Он начался 11 марта. Делегация Тюменской области участвует в работе форума.

12 марта - второй день Северного культурного форума в Сыктывкаре — крупнейшей площадки для открытого диалога экспертов в сфере культуры и самое главное - для обсуждения актуальных вопросов, связанных с реализацией национального проекта, на сегодняшний день это главная задача для всех регионов России.

Об этом в своем аккаунте в Instagram написала директор регионального департамента культуры Елена Майер.

"Особенно, мне хотелось бы отметить ключевое событие в рамках форума - пленарное заседание на очень важную и глубокую тему - "Культура счастья: роль культурных институтов в благополучии всех и каждого". Модератором беседы выступил специальный представитель Президента России Михаил Швыдкой. Среди экспертов заседания - музыкант Михаил Казиник, президент "Духового общества" Михаил Брызгалов, генеральный директор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга Ольга Хомова и другие деятели культуры", - рассказала она.

Основная мысль заседания - огромная взаимосвязь уровня счастья и культурной составляющей жизни, ведь именно сопричастность к культурному продукту или к производству культурного контента дает ощущение полноты жизни, удовлетворенности. Здесь же параллельно идет понятие "экология души".

"Важно следить за своей внутренней организацией, за состоянием души, равно также как мы следим за природой и окружающим миром. Чистить от ненужного и наоборот наполнять жизнь полезными для укрепления духовного и культурного иммунитета вещами, и здесь наша отрасль занимает одну из главенствующих ролей. Очень важно, что нацпроект "Культура" как раз направлен на то, чтобы делать отрасль доступнее для каждого жителя, что напрямую влияет на уровень счастья и удовлетворенности", - отметила Елена Майер.

Впереди у участников культурного форума работа в секциях, дискуссии и встречи с коллегами.

Анжела Лебедева