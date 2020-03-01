ФК "Тюмень" отправился на сбор в Турцию

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Футболисты "Тюмени" отправились на заключительный учебно-тренировочный сбор в Турцию, сообщает пресс-служба клуба.

Перед возобновлением сезона в группе "Урал-Приволжье" ПФЛ сибиряки будут готовиться на полях Антальи.

Вернулись в команду пропустившие прошлый сбор из-за повреждений 18-летние воспитанники тюменского футбола Александр Бем и Артем Докучаев. Вместе с ними в Турцию отправились игроки, которые в прошлом году выступали за дубль "Тюмени" - Вячеслав Бардыбахин, Илья Лудяков, Никита Ащеулов, Александр Бахарев и Олег Долгалев. Начало турецкого сбора пропустят Михаил Бирюков и Артур Гилязетдинов. С одноклубниками они встретятся после своего выздоровления.

В Анталье "Тюмень" планирует сыграть четыре матча в рамках Кубка ПФЛ. В Тюмень команда вернется 26 марта.