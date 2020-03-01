Пропавший в Тюмени мальчик сам вернулся домой

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Пропавший в Тюмени 12-летний мальчик сам вернулся домой. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала пресс-секретарь управления МВД России по Тюмени Мария Новопашина.

"Сейчас его вместе с мамой везут в отдел полиции № 4. Инспекторы по делам несовершеннолетних будут опрашивать ребенка и его мать", — добавила она.

Напомним, мальчик ушел из дома вечером 12 марта. Обратно он не вернулся, обеспокоенная мать обратилась в правоохранительные органы. К поискам подростка подключились полицейские, следователи и волонтеры.

Инна Пахомова