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Пропавший в Тюмени мальчик сам вернулся домой

Общество, 13:45 13 марта 2020

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Пропавший в Тюмени 12-летний мальчик сам вернулся домой. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала пресс-секретарь управления МВД России по Тюмени Мария Новопашина.

"Сейчас его вместе с мамой везут в отдел полиции № 4. Инспекторы по делам несовершеннолетних будут опрашивать ребенка и его мать", — добавила она.

Напомним, мальчик ушел из дома вечером 12 марта. Обратно он не вернулся, обеспокоенная мать обратилась в правоохранительные органы. К поискам подростка подключились полицейские, следователи и волонтеры.

Инна Пахомова

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# дети , полиция , УМВД России по Тюмени

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