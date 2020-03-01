Тюменский археологический музей-заповедник отмечает день рождения

| Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Археологический музей-заповедник, расположенный на берегу Андреевского озера, 14 марта празднует день со дня основания. К этому дню сотрудники музея подготовили новую экспозицию, в которую вошли предметы из фильма "Тобол".

В 1983 году решением Тюменского облисполкома была создана охранная зона шириной 100 метров: от Первой (Козловой) переймы до озера Грязного. На этом месте решено организовать музей-заповедник. В 1987 году он принял первых посетителей.

Первые археологические раскопки в 1883 году провел известный сибирский археолог, историк, директор реального училища Иван Словцов. На Козловом мысу были найдены предметы быта древних жителей тюменского края. Последующие раскопки дали много ценных материалов для изучения образа жизни и культуры древних рыбаков и охотников, облюбовавших для жительства берега озер.

Сейчас музей-заповедник - это уникальный археологический, этнографический и природный комплекс. На территории собрано несколько археологических памятников: неукрепленных поселений, городищ, могильников и святилищ, датируемых от каменного века до средневековья, а также образцы реликтовых природных объектов, занесенных в Красную книгу.

Здесь можно посмотреть классическую коллекцию исторических артефактов. Побывать в интерактивной этнографической зоне "Открытый Чум". Обширная экспозицию под открытым небом "Наследие предков" посвящена сибирскому предместью XVII–XVIII веков. Здесь представлены предметы, использованные при съемках исторического фильма "Тобол", сообщает "Вслух.ру".