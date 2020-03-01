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Чемпионат России по лыжным гонкам в Тюмени пройдет без зрителей

Спорт, 10:14 14 марта 2020

Федерация лыжных гонок России | Фото: Федерация лыжных гонок России

Чемпионат России по лыжным гонкам 27 марта - 5 апреля 2020 года в Тюмени пройдет без болельщиков и зрителей. Продажа билетов прекратилась, сообщает Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий.

Согласно решению Санитарно-противоэпидемической комиссии правительства Тюменской области от 12 марта, чтобы не допустить завоза и распространения в регионе новой короновирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, департаменту физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области поручено обеспечить проведение всероссийских спортивных мероприятий без участия зрителей и болельщиков.

Возврат физических билетов производится в Городских зрелищных кассах Тюмени при наличии билета, заявления на возврат, которое находится на стойках кассы, паспорта.

В выходные дни или после окончания рабочего дня необходимо обращаться по номеру 566-000.

За информацией по возврату билетов, приобретенных через сайт kassy.ru, следует обращаться по телефону 566-000.

В рабочие дни с 9 до 18 часов информацию можно также получить в офисе Городских зрелищных касс по телефону 54-22-09.

Более подробная информация о возврате денежных средств за приобретенные билеты размещена на сайте kassy.ru, Тюмень.

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# коронавирус , лыжные гонки

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