Арт-фест: новый опыт для тюменских студентов

| Фото: Тюменский ЦУМ во ВКонтакте | Фото: Тюменский ЦУМ во ВКонтакте

На новом Арт-фесте, который прошел в тюменским ЦУМе, свою программу показали студенты факультета социально-культурных технологий Тюменского института культуры, сообщает департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

По словам заслуженного работника торговли РФ, члена Общественной палаты Тюменской области Натальи Осинцевой, это уже не первый опыт использования площадки торгового центра для проведения культурных мероприятий: "Интересно. Обстановка для студентов не самая привычная, тем удивительнее, что они в ней быстро освоились. Ведь одно дело концертный зал или отдельная аудитория, а другое помещение, где постоянный круговорот людей. Необычно, как для самих выступающих, так и для зрителей. В этом главная особенность".

Студенты института культуры представили свои возможности на новом месте.

"Премьера состоялась перед Новым годом, а сейчас программу "Человек человеку" представил наш второй курс. В нескольких зарисовках студенты показали, как невнимание, равнодушное отношение к ближнему зачастую оборачивается трагедией и личной, и общественной. Все это было продемонстрировано в интерактивной, артистической форме лаконично, емко и замечательно музыкально оформлено. Мы осваиваем эту площадку и работа над очередным этапом Арт-феста обязательно продолжится. Надеюсь, люди привыкнут к тому, что в ЦУМе не только торговые площади, а есть возможность общения, погружение в культурную среду, которая разнообразит отдых тюменцев и гостей города", - рассказала руководитель факультета социально-культурных технологий Тюменского института культуры Евгений Акулич.